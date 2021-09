(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Viminale reagisce a tutto campo contro il, già definito «grave» dal ministro Luciana Lamorgese, del vicequestore Nunzia. E dal dipartimento di Pubblica sicurezza, guidato dal prefetto Lamberto Giannini, è appena partita unadella direzione centrale di Sanità: «diper l’accesso ai luoghi di lavoro. Direttive per gli uffici… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

sole24ore : ?? #Polizia, dopo il caso #Schilirò circolare agli agenti: «No a dubbi sui vaccini, obbligo di green pass»… - matteosalvinimi : Solidarietà a donne e uomini della Polizia Penitenziaria, dopo incredibile e grave episodio nel carcere di Frosinon… - Internazionale : Il 26 settembre 2014, nello stato messicano di Guerrero, 43 ragazzi sono scomparsi dopo essere stati fermati dalla… - angelo__dandrea : eletto il nuovo procuratore generale della confederazione, dopo un anno e mezzo di vuoto: stefan blättler (62), cap… - tamamaris : Polizia, dopo il caso Schilirò circolare agli agenti: «No a dubbi sui vaccini, obbligo di green pass» -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia dopo

Il Sole 24 ORE

... già militante di PVV, la formazione sovranista guidato da Geert Wilders, voleva uccidere il primo ministro più longevo in EuropaAngela Merkel. Laolandese ha arrestato Arnoud van Doorn,...McCarronpochi giorni è stato ricoverato d'urgenza nello stesso centro per un peggioramento ... La Garda, lairlandese, ha avviato una indagine sul fatto per stabilire se il codice sia ...È accaduto nella mattinata di martedì quando una pattuglia della polizia Stradale di Orvieto, nel tratto di autostrada dell’A1 tra Magliano Sabina ed Orte, nota un ragazzo camminare a piedi sulla cors ...TAORMINA – Tre persone sono state arrestate dalla Polizia locale e dai carabinieri al termine di un rocambolesco inseguimento per le strade di Taormina. Intorno alle 17.30 di ieri, due giovani di 19 e ...