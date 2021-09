PNRR, Draghi: la prossima settimana la prima cabina di regia (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato che prossima settimana si terrà la prima riunione della cabina di regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa che Draghi ha tenuto a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, per illustrare i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NaDEF) approvata oggi in Consiglio dei Ministri. Il presidente del Consiglio ha dettato così i tempi dell’esecutivo che la prossima sarà chiamato ad affrontare anche i dossier della sicurezza sui luoghi di lavoro e la riforma del fisco. “C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha annunciato chesi terrà lariunione delladisul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa cheha tenuto a Palazzo Chigi insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco, per illustrare i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NaDEF) approvata oggi in Consiglio dei Ministri. Il presidente del Consiglio ha dettato così i tempi dell’esecutivo che lasarà chiamato ad affrontare anche i dossier della sicurezza sui luoghi di lavoro e la riforma del fisco. “C’è l’esigenza di prendere provvedimenti immediatamente, entro la ...

