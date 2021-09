Play Pink, ecco l’iniziativa di Asmodee per il Breast Cancer Research (Di mercoledì 29 settembre 2021) Play Pink – Il celebre gioco da tavolo Ticket to Ride rilascia un esclusivo set di vagoni come parte dell’iniziativa “Play Pink” per supportare la ricerca sul tumore al seno.Con Play Pink prende il via la partnership ufficiale tra Asmodee e Breast Cancer Research Foundation (Fondazione di Ricerca sul Tumore al Seno). Days of Wonder, uno degli studi di Asmodee e casa editrice del fortunato gioco da tavolo Ticket to Ride, e Breast Cancer Research Foundation (BCRF) annunciano in anteprima mondiale la loro partnership, con un’operazione inedita nell’industria del gioco da tavolo: l’uscita di un esclusivo set di vagoni a tema con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)– Il celebre gioco da tavolo Ticket to Ride rilascia un esclusivo set di vagoni come parte del” per supportare la ricerca sul tumore al seno.Conprende il via la partnership ufficiale traFoundation (Fondazione di Ricerca sul Tumore al Seno). Days of Wonder, uno degli studi die casa editrice del fortunato gioco da tavolo Ticket to Ride, eFoundation (BCRF) annunciano in anteprima mondiale la loro partnership, con un’operazione inedita nell’industria del gioco da tavolo: l’uscita di un esclusivo set di vagoni a tema con il ...

Advertising

Meniacmedia : E' praticamente già nostra! - papinix71 : RT @DungeonDice: ?? Days of Wonder e Asmodee sostengono la ricerca per la lotta contro il cancro al seno con questa splendida iniziativa ded… - DungeonDice : ?? Days of Wonder e Asmodee sostengono la ricerca per la lotta contro il cancro al seno con questa splendida iniziat… - TWGEEKIT : Ticket to Ride rilascia un esclusivo set di vagoni come parte dell’iniziativa “Play Pink” per supportare la ricerca… - gamescore_it : Ticket to Ride: annunciato un esclusivo set di vagoni per l’iniziativa 'Play Pink' - -