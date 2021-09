“Piuttosto che andare in galera mi sparo”. Feltri rischia davvero il carcere? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – “Piuttosto che andare in galera mi sparo alla testa”. E’ quanto dichiarato da Vittorio Feltri ai microfoni di Radio Radio. Il direttore responsabile di Libero si riferisce così alla richiesta del Tribunale di Catania di 3 anni e 4 mesi di carcere per il titolo “Patata bollente” – del 10 febbraio 2017 – rivolto a Virginia Raggi. “Questa richiesta non me la spiego assolutamente. Tra l’altro c’è anche un piccolo particolare che trascurano anche i media: quando uscì quel titolo ‘Patata bollente’ non ero il direttore responsabile, ero il direttore editoriale. Il direttore responsabile era Senaldi, per lui sono stati chiesti 8 mesi di galera (che sono una follia) e per me 3 anni e 4 mesi di detenzione”, fa poi notare Feltri. Feltri: Io in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – “Piuttosto cheinmialla testa”. E’ quanto dichiarato da Vittorioai microfoni di Radio Radio. Il direttore responsabile di Libero si riferisce così alla richiesta del Tribunale di Catania di 3 anni e 4 mesi diper il titolo “Patata bollente” – del 10 febbraio 2017 – rivolto a Virginia Raggi. “Questa richiesta non me la spiego assolutamente. Tra l’altro c’è anche un piccolo particolare che trascurano anche i media: quando uscì quel titolo ‘Patata bollente’ non ero il direttore responsabile, ero il direttore editoriale. Il direttore responsabile era Senaldi, per lui sono stati chiesti 8 mesi di(che sono una follia) e per me 3 anni e 4 mesi di detenzione”, fa poi notare: Io in ...

