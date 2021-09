Pisa | proteste per la riapertura della discarica della Grillaia | “Dicevano che era satura | ci metteranno 270mila metri cubi di amianto”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi Chianni, in provincia di, è destinato a diventare l’unico sito di smaltimento dell’di tutta la Toscana. Così ha deciso la Regione, autorizzando l’operazione con una delibera a metà 2020, nonostante ledei cittadini e delle associazioni ambientaliste. Chianni – insieme ai comuni di Capannoli, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Terricciola – si trova in Valdera, una porzione tra le più verdiprovinciana e il progetto, secondo chi lo avversa, rischia di portare un grave danno all’ambiente oltre che all’economia locale, basata principalmente sul turismo. È questo che ha spinto i comitati Gruppo Zero e Stop, insieme a Legambiente ...

Ultime Notizie dalla rete : Pisa proteste

Il Fatto Quotidiano

... e delle, sembra dunque farsi sempre più concreto quel "rischio di estremismi" paventato ...sono state intercettate dalla polizia stradale e bloccate sull'A12 subito dopo il casello di......da ben due vittorie consecutive che li aveva proiettati al comando della classifica insieme a... Non sono mancate legiallorosse per un possibile fallo del bianconero su Vottari all'...Ho chiesto anche scusa’. La Cgil (Matteo Taccola) farà ricorso "Ha disegnato decine di chilometri di segnaletica. Provvedimento eccessivo" ...URBANISTICATREVISO Sale l'attesa a Treviso per il Consiglio Comunale in programma per oggi. L'assemblea si preannuncia difatti infuocata visto che i consiglieri saranno chiamati a dibattere su quella.