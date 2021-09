Piazza Libertà, crescono erba e lamentele per divieto biciclette (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Inizia a crescere l’erba sulle aiuole create nello spazio lasciato dalla mancata costruzione delle due torri in Piazza della Libertà di Santa Teresa. I tappetini verdi di copertura sono, in realtà, una sorta di concime. In occasione della inaugurazione, De Luca aveva tranquillizzato: “tempo una decina di giorni e quelle aree saranno ricoperte di verde”. Complice la continua irrigazione, sta effettivamente accadendo. biciclette – Ciclisti indispettiti: non comprendono la necessità di vietare il percorso in sella alla bicicletta. “Invece di incentivare l’uso del mezzo più ecologico che c’è, lo si vieta. Che senso ha?”. È questo il tenore medio delle lamentele che corrono sui social. In effetti non si comprende la ratio del provvedimento, atteso che l’ampia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Inizia a crescere l’sulle aiuole create nello spazio lasciato dalla mancata costruzione delle due torri indelladi Santa Teresa. I tappetini verdi di copertura sono, in realtà, una sorta di concime. In occasione della inaugurazione, De Luca aveva tranquillizzato: “tempo una decina di giorni e quelle aree saranno ricoperte di verde”. Complice la continua irrigazione, sta effettivamente accadendo.– Ciclisti indispettiti: non comprendono la necessità di vietare il percorso in sella alla bicicletta. “Invece di incentivare l’uso del mezzo più ecologico che c’è, lo si vieta. Che senso ha?”. È questo il tenore medio delleche corrono sui social. In effetti non si comprende la ratio del provvedimento, atteso che l’ampia ...

Advertising

amnestyitalia : #FreePatrickZaki Stasera, in piazza Maggiore alle 18.30, tornano le bandiere gialle per chiedere libertà per Patric… - marcocappato : Siamo un milione per il #referendumeutanasialegale Siamo davvero tanti. E andremo avanti, insieme, fino a quando la… - lauraboldrini : Una piazza bella, necessaria. Per ribadire che siamo al fianco delle donne afghane in lotta per la libertà. In tan… - ottochannel : Vandali a Piazza della Libertà, Comune infuriato - ivic49824555 : RT @ImolaOggi: DOMANI SERA alle 20:30, dallo Studio 3 di CANALE ITALIA, ritorna PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione condotto da Ar… -