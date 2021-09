Piano di zona sociale, dalla Regione Campania arriva la proroga al comune di Avellino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Cinque giorni di tempo per completare la documentazione che attesti la piena funzionalità dell’azienda consortile. dalla Regione Campania arriva una proroga per il comune di Avellino per il Piano di zona sociale. L’assessore Lucia Fortini ha confermato di aver ricevuto dal sindaco Gianluca Festa, la documentazione integrativa richiesta. Nei prossimi giorni è atteso il parere degli uffici preposti. Una proroga che arriva in vista delle elezioni amministrative in Irpinia del 3 e 4 ottobre. Piano di zona, continua il braccio di ferro: Festa pronto ad azioni legali L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinque giorni di tempo per completare la documentazione che attesti la piena funzionalità dell’azienda consortile.unaper ildiper ildi. L’assessore Lucia Fortini ha confermato di aver ricevuto dal sindaco Gianluca Festa, la documentazione integrativa richiesta. Nei prossimi giorni è atteso il parere degli uffici preposti. Unachein vista delle elezioni amministrative in Irpinia del 3 e 4 ottobre.di, continua il braccio di ferro: Festa pronto ad azioni legali L'articolo proviene da ...

