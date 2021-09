Phoebe Dynevor volto beauty per una collezione benefica di Charlotte Tilbury

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’imprenditrice di bellezza e truccatrice Charlotte Tilbury MBE rivela la prima festive star della nuova Holiday Campaign. La campagna, che ogni anno celebra le stelle emergenti, ha tra le protagoniste 2021 l’attrice britannica Phoebe Dynevor, nuova brand ambassador per il make-up. Il lancio della campagna per le feste di Charlotte Tilbury segna anche il lancio del Beauty Gifting Universe di Charlotte – che offre un’ampia scelta di chicche per i regali di Natale in cofanetti ed edizioni da collezione ad hoc.