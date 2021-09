Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions (Di mercoledì 29 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'Atalanta bagna il suo debutto stagionale tra le mura amiche in Champions League con una meritata vittoria per 1-0 contro lo Young Boys, squadra capace di superare il Manchester United nel turno scorso. La prima occasione del match è per i locali e arriva al 5? con Zapata, che si libera bene in area e ci prova con il sinistro da buona posizione, ma il portiere respinge. Poco dopo, Gosens deve già abbandonare il campo per un problema muscolare. La Dea è padrona del campo e al 17? trova il vantaggio, poi vanificato dall'intervento del Var. Malinovskiy batte una punizione che Toloi rimette al centro trovando la deviazione nella porta di Lauper ma il difensore era partito da posizione di fuorigioco inizialmente non segnalata dal guardalinee. Nel momento di massima pressione dei padroni di casa, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) BERGAMO (ITALPRESS) – L'bagna il suo debutto stagionale tra le mura amiche inLeague con una meritata vittoria per 1-0 contro lo, squadra capace di superare il Manchester United nel turno scorso. La prima occasione del match è per i locali e arriva al 5? con Zapata, che si libera bene in area e ci prova con il sinistro da buona posizione, ma il portiere respinge. Poco dopo, Gosens deve già abbandonare il campo per un problema muscolare. La Dea è padrona del campo e al 17? trova il vantaggio, poi vanificato dall'intervento del Var. Malinovskiy batte una punizione che Toloi rimette al centro trovando la deviazione nella porta di Lauper ma il difensore era partito da posizione di fuorigioco inizialmente non segnalata dal guardalinee. Nel momento di massima pressione dei padroni di casa, sono ...

GDS_it : Champions League, l'Atalanta trova la prima vittoria: Pessina stende lo Young Boys - ItaliaNotizie24 : Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions - - Italpress : Pessina stende lo Young Boys, gioia Atalanta in Champions -