Pesca sportiva | Italia straripante ai Mondiali! Gli azzurri dettano legge a Pesaro

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’dellaregala sempre grandissime gioie e i Mondiali di Big Game sono stati trionfali per la nostra Nazionale. Aglihanno conquistato una spettacolare doppietta oro-argento. A trionfare è stataB con Antonio Panico, Pasquale Scotto Di Luzio, Matteo Giudicelli, Daniele Lambertini. Al secondo postoA con Gianluca Bonora, Fabrizio Fabbri, Marco Boccafoglia, Marco Eusebi (figlio del CT Mirko). Croazia B ha completato il podio precedendo Croazia A, Spagna B, le due rappresentative del Portogallo e la Germania. La competizione si è articolata in tre giorni di gara, laandava fatta esclusivamente a barca ancorata e i pesci validi per la stesura delle classifiche erano il tonno russo (Bleufin Tuna), ...

La sezione di Biella della Fipsas (Federazione Italiana pesca sportiva e attività subacquea), che conta in provincia circa un migliaio di iscritti, ha eletto nei giorni scorsi, al termine dell'assemblea generale delle società, il nuovo consiglio direttivo ...L'attrezzo, utilizzato da un pescatore non professionista e non in possesso della licenza di pesca sportiva, è in contrasto con le norme sull'esercizio della pesca sportiva per cui la normativa riserva l'...L'Italia della pesca sportiva regala sempre grandissime gioie e i Mondiali di Big Game sono stati trionfali per la nostra Nazionale. A Pesaro gli azzurri hanno conquistato una spettacolare doppietta o ...