"Perché Salvini deve essere preoccupato". Inchiesta Morisi, Davigo svela il "giochino": slavina politica? (Di mercoledì 29 settembre 2021) "La Lega dovrebbe preoccuparsi". Piercamillo Davigo, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, interviene sul caso di Luca Morisi, l'ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini indagato a Verona per cessione di sostanze stupefacenti. Dal punto di vista giuridico, spiega l'ex pm di Mani Pulite, siamo dalle parti dei "reati bagatellari" o quasi: "Sono casi che nei tribunali sono frequentissimi, ce ne sono migliaia". Ecco Perché, a precisa domanda di Floris su quanto sia grave la posizione dell'ex guru social de "La Bestia", Davigo risponde secco: "Non ne ho idea". Il punto però è che il dibattito, da una "semplice" e dolorosa questione privata, con la droga e "fragilità personali" che lo tesso Morisi ha voluto ...

