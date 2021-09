Pelé sta per lasciare l'ospedale, la figlia: 'Proseguirà le cure a casa' (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ciao ciao Brasile". Parole comuni, ma che assumono grande importanza se a scriverle è Kely Nascimento, la figlia dell'ex campione brasiliano Pelé che sui social ha costantemente pubblicato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ciao ciao Brasile". Parole comuni, ma che assumono grande importanza se a scriverle è Kely Nascimento, ladell'ex campione brasilianoche sui social ha costantemente pubblicato ...

Pelè, "mi sto riscaldando per tornare in campo Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Pelé, che è ancora ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire la ..."La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per ...

