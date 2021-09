Pelè palleggia con l’infermiera e scherza: “Ora torno in campo” (VIDEO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo. Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”. Lo scrive la leggenda brasiliana, Pelè sul suo profilo Instagram a margine di un VIDEO che lo ritrae in ospedale mentre palleggia con una infermiera. Piccoli passi verso la riabilitazione per il fuoriclasse del calcio mondiale, di recente ricoverato per un tumore al colon. VIDEO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) “La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in. Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”. Lo scrive la leggenda brasiliana,sul suo profilo Instagram a margine di unche lo ritrae in ospedale mentrecon una infermiera. Piccoli passi verso la riabilitazione per il fuoriclasse del calcio mondiale, di recente ricoverato per un tumore al colon.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) SportFace.

