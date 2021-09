Pecoraro: “Inter e Juventus stanno drogando il calcio italiano. La giustizia sportiva non può fare nulla. Napoli estraneo a queste situazioni” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Napoli – Giuseppe Pecoraro, attacca Inter e Juventus. L’ex presidente della Procura Federale Figc non usa giri di parole per spiegare la situazione economica del calcio italiano. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Pecoraro ha analizzato i paradossi che accompagnano le vicende legate a trasferimenti e plusvalenze in Serie A. Pecoraro CONTRO Inter E Juventus L’ex presidente della Procura Federale Figc, Giuseppe Pecoraro, attacca frontalmente Inter e Juventus: “Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 settembre 2021)– Giuseppe, attacca. L’ex presidente della Procura Federale Figc non usa giri di parole per spiegare la situazione economica delvenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo,ha analizzato i paradossi che accompagnano le vicende legate a trasferimenti e plusvalenze in Serie A.CONTROL’ex presidente della Procura Federale Figc, Giuseppe, attacca frontalmente: “Commisso si lamentava del fatto che le squadre continuavano a comprare senza avere la liquidità come ad esempio ...

