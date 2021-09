Paura sulla Pontina: scontro tra auto e mezzo pesante, donna incinta finisce in Ospedale. Strada resta chiusa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Emergono i primi aggiornamenti sull’incidente che si è verificato poco fa sulla Pontina. La Strada all’altezza del km 32 resta chiusa, le code in direzione Latina sono in aumento e il traffico tra Pomezia e Ardea, in zona Cinque Poderi, è in tilt, con i veicoli che vengono deviati sulla complanare per circa 700 metri. L’ennesimo sinistro della giornata, a distanza di poche ore, sulla Pontina. Questa volta c’è stato un tamponamento, per cause ancora tutte da verificare, tra un’auto e un mezzo pesante. Pontina, incinta si ribalta con l’auto Poco fa sulla Pontina al km 32, all’altezza di Cinque Poderi, tra Pomezia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Emergono i primi aggiornamenti sull’incidente che si è verificato poco fa. Laall’altezza del km 32, le code in direzione Latina sono in aumento e il traffico tra Pomezia e Ardea, in zona Cinque Poderi, è in tilt, con i veicoli che vengono deviaticomplanare per circa 700 metri. L’ennesimo sinistro della giornata, a distanza di poche ore,. Questa volta c’è stato un tamponamento, per cause ancora tutte da verificare, tra un’e unsi ribalta con l’Poco faal km 32, all’altezza di Cinque Poderi, tra Pomezia e ...

CorriereCitta : Paura sulla Pontina: scontro tra auto mezzo pesante, donna incinta finisce in Ospedale. Strada resta chiusa