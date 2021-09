Paura d’amare 3 0 | relazioni e timori nell’amore oggi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella Giornata Internazionale del Cuore –29 settembre – è quasi inevitabile passare dai problemi del muscolo a quelli sentimentali. Della3.0. Il cuore è da sempre nell’immaginario collettivo il contenitore delle nostre emozioni, l’organo pulsante che accelera ogni qualvolta che si cercano gli occhi di quella persona speciale, e quello che sembra spezzarsi e diventare un macigno pesante nel petto, quando si soffre. Un tempo si credeva che era saggio quell’uomo che sapeva controllare le proprie passioni, che non si lasciava andare a troppe smancerie e che sapeva di dover anteporre ai propri sentimenti i propri doveri. Dal dovere di amare all’amore su tutto Non più di ottanta-novanta anni fa in Italia, la libertà di scegliere la persona da amare rappresentava un privilegio di pochi. Il sistema rigido delle classi ...