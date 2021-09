Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Danzica 2021: Sofia Akatieva pronta a stupire ancora (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doveva essere la tappa della Grande sfida tra le due atlete che hanno raggiunto al momento il total score più alto la sesta del circuito Junior Grand Prix 2021-2022 di Pattinaggio artistico che si svolgerà questa settimana all’Olivia Ice Rink di Danzica. Ma non sarà così; è sfortunatamente saltato infatti il primo scontro tra Sofia Akatieva e Veronika Zihlina, a causa di un brutto infortunio della seconda ai legamenti della caviglia. Malgrado tutto lo spettacolo sarà, come sempre, garantito, complice la presenza di diversi protagonisti che hanno già brillato in occasione degli altri appuntamenti della serie. Oltre la già citata Akatieva, stella di Eteri Tutberidze che ha sbriciolato a Krasnoryask il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Doveva essere la tappa dellae sfida tra le due atlete che hanno raggiunto al momento il total score più alto la sesta del circuito-2022 diche si svolgerà questa settimana all’Olivia Ice Rink di. Ma non sarà così; è sfortunatamente saltato infatti il primo scontro trae Veronika Zihlina, a causa di un brutto infortunio della seconda ai legamenti della caviglia. Malgrado tutto lo spettacolo sarà, come sempre, garantito, complice la presenza di diversi protagonisti che hanno già brillato in occasione degli altri appuntamenti della serie. Oltre la già citata, stella di Eteri Tutberidze che ha sbriciolato a Krasnoryask il ...

