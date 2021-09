Parata di star alle sfilate di Dior e Saint Laurent (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attesa era grande e ora ci siamo. La settimana della moda francese è iniziata e, con le sfilate di nuovo live, nella Ville Lumière tornano anche le celebrity più chic ed eleganti. Aprono le danze della Paris Fashion Week p/e 2022 Dior e Saint Laurent con i rispettivi front row affollati di star internazionali. A partire da glorie nazionali come Catherine Deneuve e Carla Bruni, fino alle giovani icone fashion Iris Law, Deva Cassel e Chiara Ferragni. Paris Fashion Week p/e 2022: tutti i look delle star in prima fila guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’attesa era grande e ora ci siamo. La settimana della moda francese è iniziata e, con ledi nuovo live, nella Ville Lumière tornano anche le celebrity più chic ed eleganti. Aprono le danze della Paris Fashion Week p/e 2022con i rispettivi front row affollati diinternazionali. A partire da glorie nazionali come Catherine Deneuve e Carla Bruni, finogiovani icone fashion Iris Law, Deva Cassel e Chiara Ferragni. Paris Fashion Week p/e 2022: tutti i look dellein prima fila guarda le foto ...

