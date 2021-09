Advertising

Giorno_Cremona : Pandino, compra un cellulare on line ma è una truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Pandino compra

IL GIORNO

(Cremona) , 29 settembre 2021 -un cellulare on line, ma è una truffa . I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato per truffa un cittadino 45enne italiano residente in ...un cellulare online ma è una truffa, denunciato un uomo di 45 anni.un cellulare online ma è una truffa I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato per truffa un ...Pandino (Cremona) , 29 settembre 2021 - Compra un cellulare on line, ma è una truffa. I Carabinieri della Stazione di Pandino hanno denunciato per truffa un cittadino 45enne italiano residente in Pugl ...