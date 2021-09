Pagelle Juventus-Chelsea 1-0 | voti e tabellino Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledi1-0 con ie ildel match valido per la seconda giornata di. All’Allianz Stadium i bianconeri di Allegri ospitano i blues per tentare di portare a casa i tre punti e di restare da soli in testa al girone, ci riescono grazie al gol di Chiesa a inizio secondo tempo. Di seguito iai protagonisti della super sfida di questo girone.(4-4-2): Szczesny 6.5; Danilo 6, Bonucci 7, De Ligt 6.5, Alex Sandro 6.5; Bentancur 5.5 (38? st Chiellini 6.5), Locatelli 6, Rabiot 6.5 (31? st McKennie sv); Cuadrado 6.5, Bernardeschi 6 (20? st Kulusevski 5.5), Chiesa 7.5 (31? st Kean sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani. ...

Voti,e tabellino del primo tempo di- Chelsea, match dell'Allianz Stadium valevole per la fase a gironi della Champions League. Partita ferma sullo 0 - 0 al 45 Chiesa e Jorginho @Getty ...NON PERDERTI ANCHE > Milan - Atletico Madrid:e tabellino della partita Champions League, ... Dopo il gol del fuoriclasse ex, gli svizzeri hanno tirato fuori gli artigli fino a ...Juventus-Chelsea 1-0 Juventus Szczesny 6,5: sembra stia ritrovando sicurezza, presente anche in uscita. Danilo 6,5: sempre attento, anche cattivo se necessario. Bonucci 7: ormai c ...Le pagelle di Juventus-Chelsea 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2021/2022. All’Allianz Stadium i bianconeri di Allegri ...