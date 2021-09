Pagelle Atalanta-Young Boys 1-0 | voti e tabellino Champions League 2021 2022

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ledi1-0 con ie ildel match valido per la seconda giornata di. Al Gewiss Stadium gli orobici segnano ma col Var che annulla nel primo tempo, nella ripresa forcing forsennato dei padroni di casa che a venti minuti abbondanti dal termine trovano il gol meritatissimo con Pessina e ottiene i tre punti. Di seguito iai protagonisti. GLI HIGHLIGHTS(3-4-1-2): Musso 6; Toloi 7.5, Demiral 6, Djimsiti 6.5; Zappacosta 6.5 (45’st Pezzella sv), De Roon 7, Freuler 6.5 (45’st Koopmeiners sv), Gosens sv (11? pt Maehle 6); Pessina 7 (29? st Pasalic 6); Malinovskyi 5.5 (29? st Muriel 6), Zapata 7. In panchina: ...

Advertising

infoitsport : Pagelle Atalanta Young Boys 1-0: TOP e FLOP alla fine del primo tempo - sportface2016 : #AtalantaYoungBoys 1-0, le pagelle e il tabellino - leggoit : Le pagelle di #atalanta-Young Boys 1-0: Zapata-Toloi, due furie. Pessina decisivo - CalcioWeb : #AtalantaYoungBoys, le pagelle: tre punti d'oro per la squadra di #Gasperini [FOTO] - CalcioNews24 : I top e i flop di #AtalantaYoungBoys di #UCL alla fine del primo tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/22:Young Boys Ledei protagonisti del match trae Young Boys, valido per la 2ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022. TOP: Zapata FLOP: Pessina VOTI Al .NON PERDERTI ANCHE > Milan - Atletico Madrid:e tabellino della partita Champions League,- Young Boys: statistiche, curiosità e probabili formazioni NON PERDERTI ANCHE > ...A Bergamo, l'Atalanta batte lo Young Boys davanti ai suoi tifosi, grazie al gol di Matteo Pessina, bravo a sfruttare l'assist di Duvan Zapata ...Le pagelle di Atalanta-Young Boys 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2021/2022. Al Gewiss Stadium gli orobici segnano ma co ...