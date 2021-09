Padova-Fiorenzuola, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Padova-Fiorenzuola di scena questa sera dalle 20.30 all’”Euganeo”, per la 6a giornata del campionato di Serie C girone A. La capolista cerca con convinzione la sesta vittoria stagionale, contro una neopromossa che ha cominciato bene il proprio percorso in terza Serie. Ecco come potrebbero scendere in campo le due formazioni. Statistiche e curiosità di Padova-Fiorenzuola Il Padova è l’unica squadra del raggruppamento ancora a punteggio pieno, dopo le prime cinque giornate. L’ultimo successo della formazione allenata da Pavanel, è arrivato domenica scorsa sul campo della Pro Patria, battuta in rimonta dai biancoscudati per 2-1 (Pierozzi per i Tigrotti, doppietta di Valentini per i veneti). Con 13 gol all’attivo, il Padova può ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)di scena questa sera dalle 20.30 all’”Euganeo”, per la 6a giornata del campionato diC girone A. La capolista cerca con convinzione la sesta vittoria stagionale, contro una neopromossa che ha cominciato bene il proprio percorso in terza. Ecco come potrebbero scendere in campo le due. Statistiche e curiosità diIlè l’unica squadra del raggruppamento ancora a punteggio pieno, dopo le prime cinque giornate. L’ultimo successo della formazione allenata da Pavanel, è arrivato domenica scorsa sul campo della Pro Patria, battuta in rimonta dai biancoscudati per 2-1 (Pierozzi per i Tigrotti, doppietta di Valentini per i veneti). Con 13 gol all’attivo, ilpuò ...

Advertising

PEFIORENTINA : Serie C Group A (cont) 19.30 KOs Padova v Fiorenzuola Padova and Napoli are the only teams left in the Pro Lea… - PiacenzaPress : LIVE Padova-Fiorenzuola: fischio d'inizio alle 20.30. Le probabili formazioni - PiacenzaPress : LIVE Padova-Fiorenzuola: fischio d'inizio alle 20.30. Le probabili formazioni - PadovaCalcio : #MatchDay ? #Padova - #Fiorenzuola ?? 6° Giornata Serie C 2021/2022 ?? Stadio Euganeo ? ore 20:30 ?? Biglietti acquist… - PadovaCalcio : Vigilia #Padova-#Fiorenzuola, mister Pavanel: “I punti in queste partite sono quelli che alla fine fanno la differe… -