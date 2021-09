Pacco intimidatorio al medico Pianese | individuati gli autori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Indagati padre e figlia per le minacce allegale, Lamberto. L’avviso di conclusioni indagini è arrivato dal PM della Procura della Repubblica di Avellino, Paola Galdo per due imprenditori di Mugnano del Cardinale. I due sono stati, a seguito delle indagini guidata dal vice questore Gianluca Aurilia. Entrambi furonodella minaccia aa seguito di una perizia medica che era risultata sfavorevole a loro favore. Lo scorso maggio ilsi vide consegnare un cuore di maiale presso la sede dell’Asl di Avellino in Via Roma. Le immagini di una telecamera hanno consentito di risalire a coloro che hanno organizzato la spedizione.con cuore, minacce al ...