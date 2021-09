Oxford Nanopore | quotazione da 3 | 6 miliardi di sterline sulla Borsa di Londra

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Tele) –– società britannica che produce prodotti per il sequenziamento e l’analisi del DNA/RNA – ha fissato il suo prezzo di riferimento a 425 pence per azione, dopo il completamento della sua offerta pubblica iniziale (IPO), secondo quanto riferisce il Times di. Questo valore le fornisce una valutazione di circa 3,6di. Il giornale britannico scrive, citando un bookrunner, che l’offerta secondaria per lasul London Stock Exchange è stata aumentata di circa 12,7 milioni di azioni, dopo che l’offerta iniziale è stata superata. Ciò dovrebbe portare il totale raccolto a circa 600 milioni di. La scorsa settimana, i bookrunner avevano fissato un prezzo indicativo di 375-450 pence per ...

Il gruppo ha sottoposto le cellule della linea cellulare in questione, chiamata CHM13, alle soluzioni della californiana Pacific Biosciences e della britannica Nanopore Tecnhologies: la prima ...
La comunità di ricerca globale utilizza la piattaforma di sequenziamento genomico in funzione su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ...