Overwatch ci porta in Italia! La mappa Malevento è ora disponibile

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Stanco di oziare a casa? Bazzicare nei soliti posti è diventato noioso? Vorresti andare in un posto nuovo, dove non dover litigare per fare una foto panoramica e dove i tavoli dei ristoranti sono pieni di turisti col marsupio? Non cercare oltre:è la destinazione delle tue prossime vacanze. Ecco come Blizzard ha presentato la nuovissimadida oggi. Durante la tua visita a, potrai goderti un pranzo accompagnato da un fresco bicchiere di vino bianco su un patio con vista su colline verdeggianti, potrai guardare le mongolfiere che volano sopra la campagna, passeggiare per le strade acciottolate tra file di edifici ricoperti di edera e molto altro ancora. La città vanta una ricca storia (e ancor più ricchi benefattori che ne hanno finanziato la recente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch porta

eSportsMag

Come accennato dal titolo, si tratta di una mini - avventura in stile Indiana Jones che ciin ... che sono una sorta di versione alternativa delle Ultimate viste in Destiny e. Queste ...... specificamente per gli oggetti di supporto, ma penalizza la persona che lacon un 10% di ... Un'altra carta, "", può rappresentare la salvezza in situazioni molto complicate, visto che ...Se ti sei perso il primo per strada, però, e vuoi capire da dove tutto è iniziato, puoi rimediare con questo sconto Instant Gaming, che offre Overwatch al prezzo di 11,19 Euro al posto dei normali 20, ...Blizzard svela le nuove abilità e il massimo di Bastion in Overwatch 2. Mentre l'originale Overwatch sta arrivando a ...