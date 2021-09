Outfit anni 2000: il nuovo trend protagonista delle passerelle (Di mercoledì 29 settembre 2021) Life&People.it Gli anni 2000 tornano a sfilare sulle passerelle della Milano Fashion Week con Outfit ispirati alle icone di stile del periodo: una moda inclusiva e cosmopolita in cui tutto era concesso. Donatella Versace insieme alle top model più famose degli anni 200 alla sfilata Diamonds are forever Libertà di scelta e voglia di esprimere il proprio stile senza imposizioni sociali. Sembrano essere proprio queste le massime dominanti dell’epoca, la personalizzazione dei capi e il culto della moda vintage fanno da sfondo ad un’era in cui mixare capi provenienti da diversi culti e tempi storici rappresentava un must tra le tendenze; un pot-pourri di stili differenti, riflesso di un mondo in continua evoluzione e ramificato in diverse direzioni. Blumarine I ragazzi dell’epoca ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 29 settembre 2021) Life&People.it Glitornano a sfilare sulledella Milano Fashion Week conispirati alle icone di stile del periodo: una moda inclusiva e cosmopolita in cui tutto era concesso. Donatella Versace insieme alle top model più famose degli200 alla sfilata Diamonds are forever Libertà di scelta e voglia di esprimere il proprio stile senza imposizioni sociali. Sembrano essere proprio queste le massime dominanti dell’epoca, la personalizzazione dei capi e il culto della moda vintage fanno da sfondo ad un’era in cui mixare capi provenienti da diversi culti e tempi storici rappresentava un must tra le tendenze; un pot-pourri di stili differenti, riflesso di un mondo in continua evoluzione e ramificato in diverse direzioni. Blumarine I ragazzi dell’epoca ...

