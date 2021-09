Oroscopo Capricorno domani 30 settembre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 30? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Con la Luna negativa, in questa giornata di giovedì, amici del, sembrate dover fare i conti con una notevole sensazione di monotonia che tenderà a ridurre notevolmente le vostre energie e la vostra voglia di impegno. Le cose da fare, però, saranno veramente molte e sembra che non possiate sfuggire a tutte. Evitate ciò che potete, organizzando con cura il resto, o vi troverete a fine giornata con nulla di fatto. Leggi l’del 30...

