Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, eletto il nuovo presidente: è Antonio Capone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAntonio Capone è il nuovo presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino. Presso la sede a corso Europa la consegna simbolica delle chiavi al neo-presidente. Capone è stato eletto tra i componenti del nuovo consiglio. La neo compagine per il quadriennio 2021/2025 risulta così costituita: – Dott. Agronomo Capone Antonio presidente – Dott. Agronomo Castelluccio Francesco Vicepresidente – Dott. Agronomo Antonio Dello Iacono Consigliere segretario – Dott. Forestale Mara Nardiello Consigliere Tesoriere – Dott. Agronomo Luigi Salvatore Carfagno Consigliere – Dott. ...

