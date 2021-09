Oppo Find X3 Neo 5G | tra i punti di forza la finitura OPPO Glow | la fotocamera e la ricarica rapida da 65W

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso dell’ultimo mese abbiamo avuto modo di provare l’X3 Neo 5G, uno smartphone di gamma medio-alta lanciato dal produttore cinese ad inizio 2021. Interessante il design, con un vetro 3D, con bordi arrotondati, nella parte anteriore a coprire il display da 6.55?, forma replicata anche dalla cover posteriore. Punto disul versante estetico è sicuramente la, un po’ ruvida, che offre particolari effetti di rifrazione della luce in base a come si posiziona il dispositivo, rendendo la colorazione della cover dinamica. Ottima la qualità dei colori restitui dal display AMOLED, in grado di non sfigurare ne durante la visione di foto e video, ne giocando, grazie anche alla possibilità di offrire una frequenza di refresh ...