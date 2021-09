Operaio muore schiacciato sotto il crollo di un tetto a Brindisi. In un giorno morte 6 persone sul lavoro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dramma a Brindisi, un Operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato dal crollo del solaio, è la seconda vittima di oggi, che va ad aggiungersi alle 6 registrate nella giornata di ieri. Un dramma quello delle morti sul lavoro che sembra essere senza fine. Non solo il mese di settembre, tutto il 2021 è stato segnato da un drammatico aumento degli incidenti sul lavoro; secondo una statistica dell’Inail nei primi tre mesi dell’anno sono 185 le denunce di infortunio mortale, 677 quelli aggiornati al 3 settembre; un dato in leggero aumento rispetto al 2020 che ne ha contate in totale 1.270, oltre tre al giorno. I settori più colpiti sono quelli di: edilizia e costruzioni, attività manifatturiere, trasporto e magazzinaggio, commercio e riparazione di autoveicoli e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dramma a, unè morto dopo essere rimastodaldel solaio, è la seconda vittima di oggi, che va ad aggiungersi alle 6 registrate nella giornata di ieri. Un dramma quello delle morti sulche sembra essere senza fine. Non solo il mese di settembre, tutto il 2021 è stato segnato da un drammatico aumento degli incidenti sul; secondo una statistica dell’Inail nei primi tre mesi dell’anno sono 185 le denunce di infortunio mortale, 677 quelli aggiornati al 3 settembre; un dato in leggero aumento rispetto al 2020 che ne ha contate in totale 1.270, oltre tre al. I settori più colpiti sono quelli di: edilizia e costruzioni, attività manifatturiere, trasporto e magazzinaggio, commercio e riparazione di autoveicoli e ...

