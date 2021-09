Operaio muore nel Foggiano | investito mentre lavorava su autostrada A14

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la giornata di ieri in cui sono morte ben 6 persone per incidenti sul lavoro, anche oggi si registra una vittima. Poco prima delle ore 8 sull’A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna – all’altezza del km 528 – è morto dopo essere statoda un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere. Lo comunica l’ufficio stampa di Autostrade evidenziando che il “cantiere era correttamente presegnalato”. Sono intervenuti, tra gli altri, i soccorsi sanitari e le pattuglie della Polizia stradale. Nel tratto diinteressato dall’incidente è giunto anche il sostituto procuratore di Foggia Oriana Tantimonaco.