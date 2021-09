Onofri: “Napoli, Giuntoli straordinario, vi spiego il motivo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Claudio Onofri, allenatore, parla ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri sono primi in classifica anche grazie alle intuizioni di Cristiano Giuntoli. Onofri esalta il lavoro del direttore sportivo del Napoli e dice: “Squadra prima in classifica meritatamente, non ci è arrivata per caso. Lavoro straordinario di Spalletti che sta consolidando quello precedente di Gattuso, c’è un talent scout straordinario come Giuntoli che ha preso Anguissa e ha diretto le operazioni. Osimhen l’hai pagato una cifra però questo è forte forte. La squadra gioca bene ed è organizzata, sa stare in campo, aggredire e palleggiare, ha molti risvolti a livello tattico e della costruzione del gioco. Quando devi difenderti puoi anche buttarla lunga su Osimhen. L’annata può essere ideale per ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Claudio, allenatore, parla ai microfoni di Radio Marte. Gli azzurri sono primi in classifica anche grazie alle intuizioni di Cristianoesalta il lavoro del direttore sportivo dele dice: “Squadra prima in classifica meritatamente, non ci è arrivata per caso. Lavorodi Spalletti che sta consolidando quello precedente di Gattuso, c’è un talent scoutcomeche ha preso Anguissa e ha diretto le operazioni. Osimhen l’hai pagato una cifra però questo è forte forte. La squadra gioca bene ed è organizzata, sa stare in campo, aggredire e palleggiare, ha molti risvolti a livello tattico e della costruzione del gioco. Quando devi difenderti puoi anche buttarla lunga su Osimhen. L’annata può essere ideale per ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @CalcioNapoli24: - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Onofri: 'Napoli primo in classifica meritatamente, Anguissa? giocatore completo' - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Onofri: “Napoli primo in classifica meritatamente, Anguissa? giocatore completo” - sscalcionapoli1 : Onofri: “Napoli primo in classifica meritatamente, Anguissa? giocatore completo” - CalcioNapoli24 : -