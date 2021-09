Omicidio di Valverde | il pm chiede l’ergastolo per il fidanzato di Viviana

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Bergamo. Ergastolo. Questa la richiesta del pubblico ministero Paolo Mandurino nei confronti di Cristian Michele Locatelli, il 43enne accusato di aver ucciso di botte la compagna 34enneCaglioni, morta l’8 aprile 2020 all’ospedale Papa Giovanni. La presunta aggressione a calci e pugni sarebbe avvenuta il 31 marzo in una villetta del quartiere cittadino di. Il decesso otto giorni dopo in ospedale, dove la giovane donna era stata ricoverata con segni di violenza: all’inguine, all’addome, in volto, sulle labbra e alla testa, ha elencato il pm nella requisitoria, basata in particolare sulla testimonianza dello zio della vittima, Gianpietro Roncoli, ritenuta credibile al contrario della versione – anzi delle versioni, non manca di sottolineare il pm – rese da Locatelli, definite “molto confuse e che non combaciano mai l’una con ...