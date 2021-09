Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell'energia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Ravenna per tre giorni capitale europea dell'energia. Al Pala De Andrè della città romagnola è in corso l'Omc, la conferenza Mediterranea sull'energia, primo appuntamento in presenza dopo la pandemia in cui tutti i principali attori del settore energetico si stanno confrontando sui grandi temi che sono nell'agenda mondiale da qui ai prossimi decenni. Dalla transizione verso un futuro con meno emissioni e crescita sostenibile, al cambiamento climatico. "La sfida per il futuro in tema di rinnovabili è quella di assicurare la loro crescita - spiega Alessandro Puliti Chief Operating Officer Natural Resources of Eni - noi abbiamo un obiettivo di aver installato 60 GigaWatt da fonti rinnovabili entro il 2050 e il raggiungimento di questo target è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) -per treeuropea. Al Pala De Andrèa città romagnola è in corso l'Omc, la conferenza Mediterranea sull', primo appuntamento in presenza dopo la pandemia in cui tutti i principali attori del settore energetico si stanno confrontando sui grandi temi che sono nell'agenda mondiale da qui ai prossimi decenni. Dalla transizione verso un futuro con meno emissioni e crescita sostenibile, al cambiamento climatico. "La sfida per il futuro in tema di rinnovabili è quella di assicurare la loro crescita - spiega Alessandro Puliti Chief Operating Officer Natural Resources of Eni - noi abbiamo un obiettivo di aver installato 60 GigaWatt da fonti rinnovabili entro il 2050 e il raggiungimento di questo target è ...

