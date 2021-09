Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell'energia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ravenna per tre giorni capitale europea dell'energia. Al Pala De Andrè della città romagnola è in corso l'Omc, la conferenza Mediterranea sull'energia, primo appuntamento in presenza dopo la pandemia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021)per treeuropea. Al Pala De Andrèa città romagnola è in corso l'Omc, la conferenza Mediterranea sull', primo appuntamento in presenza dopo la pandemia ...

Advertising

AndreaCortiAC : Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell'energia - TV7Benevento : Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell'energia... - fisco24_info : Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell'energia: Energie rinnovabili e cambiamento climatico al centro dell'agend… - italiaserait : Omc, Ravenna per tre giorni capitale dell’energia - PatriziaOrlan11 : RT @RiccardoNoury: In un clima di quasi generale genuflessione nelle relazioni con l'Egitto, apprezzamento per il sindaco di Ravenna @mdepa… -