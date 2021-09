OMC, per l'industria la sfida della cattura e stoccaggio della CO2 (Di mercoledì 29 settembre 2021) RAVENNA (ITALPRESS) – L'Italia produce circa 350 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, di cui circa 80 milioni di tonnellate provengono da attività considerate “energivore” come acciaierie, industrie di ceramiche, cementifici e il comparto della carta. Se ne è parlato a Ravenna nel corso della seconda giornata della Omc – Med Energy Conference and Exhibition 2021. Al centro dell'iniziativa il tema della sostenibilità nel settore dell'energia.Tra gli obiettivi che la Comunità Europea si pone per il 2030 uno è quello di ridurre del 55%, rispetto al 1990, le emissioni di CO2, per arrivare poi nel 2050 ad essere carbon neutral.A parlare di CCUS, cioè di cattura, utilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) RAVENNA (ITALPRESS) – L'Italia produce circa 350 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, di cui circa 80 milioni di tonnellate provengono da attività considerate “energivore” come acciaierie, industrie di ceramiche, cementifici e il compartocarta. Se ne è parlato a Ravenna nel corsoseconda giornataOmc – Med Energy Conference and Exhibition 2021. Al centro dell'iniziativa il temasostenibilità nel settore dell'energia.Tra gli obiettivi che la Comunità Europea si pone per il 2030 uno è quello di ridurre del 55%, rispetto al 1990, le emissioni di CO2, per arrivare poi nel 2050 ad essere carbon neutral.A parlare di CCUS, cioè di, utilizzo edell'anidride carbonica, ...

