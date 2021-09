Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo svela un momento difficile della sua vita “volevo fare delle foto ma …” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di ieri Lory Del Santo è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni su Rai 1. La nota showgirl e attrice pare che ad un certo punto si sia lasciata andare a delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato tutti senza parole. Lory Del Santo ha raccontato delle violenze subite dal suo ex compagno e le sue dichiarazioni hanno fatto davvero parecchio scalpore. Ma cosa ha dichiarato nello specifico alla showgirl? Oggi è un altro giorno, ospite in studio Lory del Santo Nella giornata di ieri, martedì 29 settembre 2021, Lory Del ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di ieriDelè stata ospite nel salotto diè un, il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni su Rai 1. La nota showgirl e attrice pare che ad un certo punto si sia lasciata andare adichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato tutti senza parole.Delha raccontatoviolenze subite dal suo ex compagno e le sue dichiarazioni hanno fatto davvero parecchio scalpore. Ma cosa ha dichiarato nello specifico alla showgirl?è un, ospite in studiodelNella giornata di ieri, martedì 29 settembre 2021,Del ...

Advertising

matteosalvinimi : Buon pomeriggio Amici. Ora in diretta a 'Oggi è un altro giorno', su Rai 1. - borghi_claudio : Salvini a tutto campo oggi pomeriggio. - ItaliaViva : ?? Oggi alle 15 @matteorenzi sarà ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. - FireworkCaos_ : RT @pomeriggio5: Pronti per un nuovo appuntamento con #Pomeriggio5? Oggi le ultime sull'omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani e poi, r… - alde68 : RT @luca_genna1: Non ironicamente e senza esagerare sei il più grande pericolo per il futuro, la felicità e la prosperità della razza umana… -