Obbligo vaccinale, dov’è il limite tra interesse della collettività e rispetto dell’individuo? (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Renato Turturro* La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia dei trattamenti sanitari, delineando i presupposti affinché l’Obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi l’art 32 della Costituzione: 1. qualora il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (sentenza 1990, n. 307); 2. qualora la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze temporanee e di scarsa entità. Dove e come collocare il limite tra interesse della collettività e rispetto dell’individuo? Come estendere queste domande al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Renato Turturro* La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia dei trattamenti sanitari, delineando i presupposti affinché l’possa ritenersi compatibile con i principi l’art 32Costituzione: 1. qualora il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri (sentenza 1990, n. 307); 2. qualora la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze temporanee e di scarsa entità. Dove e come collocare iltra? Come estendere queste domande al ...

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Usa, United Airlines licenzierà 593 dipendenti no vax United Airlines licenzierà 593 dipendenti che si sono rifiutati di rispettare l'obbligo vaccinale contro il Covid. Lo ha annunciato la compagnia aerea americana, riferendo che altri 2mila impiegati hanno richiesto una esenzione medica o religiosa, pari al circa il 3% dei 67mila ...

Green pass, pure Maurizio Crozza demolisce il certificato: "Vi spiego io le assurdità" Nel resto di Europa oltre a non avere obbligo vaccinale non hanno manco un green pass così draconiano - oh, scusate, dragoniano... - fra supergreen pass e restrizioni al momento noi italiani siamo i ...

Obbligo vaccinale, dov’è il limite tra interesse della collettività e rispetto dell’individuo? Il Fatto Quotidiano La United Airlines contro i dipendenti no-vax: ne licenzierà 593 La società aerea si è detta soddisfatta dei risultati della propria campagna vaccinale. Circa il 3% ha chiesto un'esenzione per motivi medici o religiosi ...

L’annuncio di United Airlines: “Licenzieremo i nostri 593 dipendenti no vax” Sono 67mila i dipendenti della compagnia aerea: 2mila hanno chiesto un’esenzione medica o religiosa, il resto – a parte questi 593 – si è vaccinato ...

