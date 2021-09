Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, tanti i temi che verranno affrontati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Paolo Del Debbio nel : dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite di Paolo Del Debbio nel Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, domani, giovedì 30 settembre, in prima serata, su Retequattro. tanti i temi che verranno affrontati: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita, tra aumento delle bollette e la riforma del catasto, fino alle imminenti elezioni amministrative, appuntamento fondamentale per tutti i partiti politici. Leggi anche –> maria de filippi ospite di maurizio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Paolo Del Debbio nel : dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ospite di Paolo Del Debbio nelcon “”, domani, giovedì 30 settembre, in prima serata, su Retequattro.che: dalle persistenti proteste per l’obbligatorietà del green pass sui posti di lavoro, alle preoccupazioni di famiglie e imprese per il carovita, tra aumento delle bollette e la riforma del catasto, fino alle imminenti elezioni amministrative,fondamentale per tutti i partiti politici. Leggi anche –> maria de filippi ospite di maurizio ...

Advertising

pomeriggio5 : Pronti per un nuovo appuntamento con #Pomeriggio5? Oggi le ultime sull'omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani e… - Greenpeace_ITA : Tutto pronto per 'PETROLIO - IL TEMPO PERDUTO', nuovo appuntamento di #PresaDiretta. Seguite il nostro live tweetin… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la fiction #LuceDeiTuoiOcchi con protagonisti #AnnaValle e… - zazoomblog : Nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio” tanti i temi che verranno affrontati - #Nuovo #appuntamento #“Dritto - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Pronti per un nuovo appuntamento con #Pomeriggio5? Oggi le ultime sull'omicidio dell'ex vigilessa Laura Ziliani e poi, r… -