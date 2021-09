Nuovi scontri al GF Vip! Inaspettati i protagonisti della lite (Di mercoledì 29 settembre 2021) La casa del Grande Fratello si accende di Nuovi e Inaspettati scontri. Ecco chi ha perso le staffe Galeotto fu il ritorno di Aldo Montano, rientrato in casa nelle ultime ore dopo 10 giorni di assenza per motivi personali e lavorativi. Ad aspettarlo a braccia aperte, tutti i coinquilini della casa che, durante l’ora di cena, cercano di trovare uno spazio per conversare con il loro compagnano. Primo fra tutti Alex Belli che, infastidito dal vociare di Samy Youssef (suo grande amico)lo intima di fare silenzio: “Sami stai zitto”. Il modello tunisino, però, non ci sta e risponde inalberato e infastidito: “tu non mi dici di stare zitto!!!”. A quel punto Alex si alza da tavola e scappa in cortile seguito da Soleil, Giucas, Nicola e Lulù, ai quali racconta com’è scoccata la scintilla che ha causato il litigio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) La casa del Grande Fratello si accende di. Ecco chi ha perso le staffe Galeotto fu il ritorno di Aldo Montano, rientrato in casa nelle ultime ore dopo 10 giorni di assenza per motivi personali e lavorativi. Ad aspettarlo a braccia aperte, tutti i coinquilinicasa che, durante l’ora di cena, cercano di trovare uno spazio per conversare con il loro compagnano. Primo fra tutti Alex Belli che, infastidito dal vociare di Samy Youssef (suo grande amico)lo intima di fare silenzio: “Sami stai zitto”. Il modello tunisino, però, non ci sta e risponde inalberato e infastidito: “tu non mi dici di stare zitto!!!”. A quel punto Alex si alza da tavola e scappa in cortile seguito da Soleil, Giucas, Nicola e Lulù, ai quali racconta com’è scoccata la scintilla che ha causato il litigio ...

