Nuova ondata di rimodulazioni Vodafone: + 1,99 euro dal 1 novembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si fanno avanti nuove rimodulazioni Vodafone, che dal 1 novembre scatteranno per alcuni clienti in relazione all'offerta mobile. Come riportato da 'mondomobileweb.it', l'aumento in questione ammonterà a 1,99 euro al mese, con avvio della campagna SMS a raggiungere, in questi giorni, gli utenti coinvolti. Il gestore rosso proporrà, come forma di compensazione, l'attivazione di GB aggiuntivi in forma gratuita per 12 mesi (sarà sufficiente chiamare il '42590' nel periodo compreso tra il 5 ed il 31 ottobre 2021). Non sappiamo se sarà possibile scegliere un'offerta alternativa (di solito sì), visto che l'opzione non è menzionata nell'SMS che stanno ricevendo i clienti impattati. Chi non vorrà sottostare alle modifiche unilaterali del contratto che scatteranno dal 1 novembre, potrà recedere dal contratto ...

