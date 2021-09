Nuoto pinnato, al Mondiale l’Italia vince sette medaglie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Santa Marta – Al Mondiale di Nuoto pinnato di fondo di Santa Marta (Colombia), l’Italia conquista altre due medaglie e lo fa con Mara Zaghet, che, al termine di una gara perfetta, si laurea campionessa Mondiale dei 1000 m monopinna, e con Davide Campagnoli, Consuelo Dametto, Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca, bravi a conseguire il bronzo nella staffetta 4×1 km pinne, alle spalle del quartetto francese formato da Daniel Jeanne, Alexandre Henneteau, Ariane Jaques e Clement Batte, medaglia d’oro, e del quartetto colombiano composto da Hurtado Alejandro, Laura Valentina Saavedra Perez, Cindy Mejia e Diego Andres Saavedra Perez, medaglia d’argento. Hanno completato il podio dei 1000 m monopinna femminili, dominato dalla romana Zaghet, autentica specialista delle gare di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 settembre 2021) Santa Marta – Aldidi fondo di Santa Marta (Colombia),conquista altre duee lo fa con Mara Zaghet, che, al termine di una gara perfetta, si laurea campionessadei 1000 m monopinna, e con Davide Campagnoli, Consuelo Dametto, Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca, bravi a conseguire il bronzo nella staffetta 4×1 km pinne, alle spalle del quartetto francese formato da Daniel Jeanne, Alexandre Henneteau, Ariane Jaques e Clement Batte, medaglia d’oro, e del quartetto colombiano composto da Hurtado Alejandro, Laura Valentina Saavedra Perez, Cindy Mejia e Diego Andres Saavedra Perez, medaglia d’argento. Hanno completato il podio dei 1000 m monopinna femminili, dominato dalla romana Zaghet, autentica specialista delle gare di ...

