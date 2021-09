Nucleare, davvero diabolico che in Italia si torni a parlarne (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Fabrizio Cortesi* È davvero diabolico tornare a parlare di Nucleare in Italia e deprimente dover ascoltare chi lo ripropone, e questo non soltanto perché gli Italiani si sono già espressi molto chiaramente in proposito per ben due volte con i referendum abrogativi del 1987 e del 2011, entrambi a vittoria schiacciante per il Sì. A onor del vero fa un po’ preoccupare che su temi e scelte così difficili da dirimere addirittura per ingegneri, fisici e scienziati, sia dal punto di vista tecnico sia economico, si chiami il popolo a esprimersi e a decidere, oltretutto fortemente influenzato dall’onda emozionale dell’apocalittico incidente Nucleare di Chernobyl del 1986. Ma anche grazie a quella drammatica circostanza, ci andò bene lo stesso e vinse a plebiscito il Sì contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Fabrizio Cortesi* Ètornare a parlare diine deprimente dover ascoltare chi lo ripropone, e questo non soltanto perché glini si sono già espressi molto chiaramente in proposito per ben due volte con i referendum abrogativi del 1987 e del 2011, entrambi a vittoria schiacciante per il Sì. A onor del vero fa un po’ preoccupare che su temi e scelte così difficili da dirimere addirittura per ingegneri, fisici e scienziati, sia dal punto di vista tecnico sia economico, si chiami il popolo a esprimersi e a decidere, oltretutto fortemente influenzato dall’onda emozionale dell’apocalittico incidentedi Chernobyl del 1986. Ma anche grazie a quella drammatica circostanza, ci andò bene lo stesso e vinse a plebiscito il Sì contro il ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il nucleare nei paesi occidentali è in fase di dismissione, anche perché antieconomico...' (leggi dal blog Speaker's co… - ilfattoblog : 'Il nucleare nei paesi occidentali è in fase di dismissione, anche perché antieconomico...' (leggi dal blog Speak… - GiacomoPelini1 : @Terra_Pianeta @Mr_Lo E invece il nucleare è davvero l'unica soluzione. - MorelloFederico : @Ayon131 @matteobordone @Giulia_B Sarei davvero curioso di sapere i suoi invece di titoli e competenze per parlare… - ilavfd : RT @leftiscooler: Cingolani che parla con Greta me lo immagino tipo allora no ti spiego ce sta sto modo di produrre energia che ti giuro in… -