Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 7° giorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti Custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 7° giorno - PreghiereMiryS : ??Festa dei Santi Arcangeli ?? INDULGENZA PLENARIA A QUESTE CONDIZIONI ?? ????? Confessione - KattInForma : Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 6° giorno - LUIGI_71043 : @CristofaroFranc Salve Don, ho notato che la novena del secondo giorno a San Francesco non è stata inserita come qu… - CPrayerWarriors : Novena ai Santi Arcangeli, 28 settembre: 9° giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Novena Santi Santi Medici Cosma e Damiano, ad Alberobello tutto pronto per la Festa patronale 2021 ...dei Santi Medici Cosma e Damiano. E' tutto pronto ad Alberobello per l'edizione 2021 delle celebrazioni in onore dei patroni della capitale dei trulli. In questi giorni è in corso la solenne novena ...

Alberobello - Santi Medici Cosma e Damiano: tutto pronto per la festa patronale 2021 In questi giorni è in corso la solenne novena che terminerà sabato 25 settembre, ma il clou della ... "Con l'arrivo della Festa dei Santi Medici nasce in noi alberobellesi un momento di riflessione ...

Festa dei Santi Medici, al via la Novena RuvoLive Novena delle Rose in onore di Santa Teresa di Lisieux – 8° giorno Che questa Santa piena d'amore per il Signore ci accompagni in questi nove giorni, facendo scendere su di noi una pioggia di grazie.

A Ragusa la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino Ha preso il via ieri il triduo della festa di Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo tuttora in fase di svolgimento nel santuario della Madonna del Carmine in centro storico a Ragusa. Una seri ...

...deiMedici Cosma e Damiano. E' tutto pronto ad Alberobello per l'edizione 2021 delle celebrazioni in onore dei patroni della capitale dei trulli. In questi giorni è in corso la solenne...In questi giorni è in corso la solenneche terminerà sabato 25 settembre, ma il clou della ... "Con l'arrivo della Festa deiMedici nasce in noi alberobellesi un momento di riflessione ...Che questa Santa piena d'amore per il Signore ci accompagni in questi nove giorni, facendo scendere su di noi una pioggia di grazie.Ha preso il via ieri il triduo della festa di Santa Teresa di Gesù Bambino e del volto santo tuttora in fase di svolgimento nel santuario della Madonna del Carmine in centro storico a Ragusa. Una seri ...