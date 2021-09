Novak Djokovic rinuncia al Masters 1000 di Indian Wells Nel WTA niente Barty | i due tornei senza i numeri uno del mondo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) In rapida successione, prima l’organizzazione del BNP Paribas Open (nome commerciale del combined-WTA) e poi il diretto interessato riportano la notizia:non scenderà in campo nel torneo californiano, spostato per questioni di Covid-19 a ottobre. Così Tommy Haas, il direttore del torneo: “Siamo dispiaciuti chenon si unirà a noi al BNP Paribas Open in questo autunno. Speriamo di rivederlo nel Paradiso del Tennis nel prossimo marzo per cercare di fissare il record del sesto titolo nel deserto” (effettivo, dal momento chesi trova proprio in una zona desertica). Da parte sua,, con una breve nota su Twitter, ribadisce: “Mi dispiace ...

Advertising

OA_Sport : Novak Djokovic, niente Indian Wells. Il serbo rinuncia, il torneo californiano resta senza i Big 3 e, al femminile,… - manuelamimosa : RT @FiorinoLuca: Novak Djokovic ???? si è cancellato da Indian Wells - LaDialettica : RT @FiorinoLuca: Novak Djokovic ???? si è cancellato da Indian Wells - FiorinoLuca : Novak Djokovic ???? si è cancellato da Indian Wells - TennisWorldit : Shapovalov: 'A Wimbledon ho avuto la sensazione di dominare Novak Djokovic' -

Ultime Notizie dalla rete : Novak Djokovic

Virgilio Sport

Dopo la sconfitta nella finale dello Us Open contro Daniil Medvedev che lo ha privato della gioia del Grande Slam,decide rinunciare a Indian Wells. Il Masters 1000 californiano, saltato nel 2020 causa Covid e riprogrammato quest'anno in autunno invece che in primavera, inizierà la settimana ...Niente Indian Wells 2021 per. Il numero uno del tennis mondiale, qualche minuto fa, ha annunciato la sua rinuncia al Masters 1000 californiano che, dunque, dovrà fare i conti con un'altra pesantissima assenza ...In rapida successione, prima l'organizzazione del BNP Paribas Open (nome commerciale del combined Masters 1000-WTA 1000 Indian Wells) e poi il diretto interessato riportano la notizia: Novak Djokovic ...Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells: il serbo, poco fa, ha comunicato ufficialmente che salterà l'impegno californiano. Stagione finita per lui?