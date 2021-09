“Non sta bene”, drammatica confessione: le condizioni del famoso regista (Di mercoledì 29 settembre 2021) drammatica confessione sul famoso regista: “Non sta bene”, ecco di chi si tratta e quali sono le sue condizioni Il famoso regista non sta bene: è il suo medico ad annunciarlo. Le sue parole terrorizzano il mondo dello spettacolo. Per il cinema, ma anche per la televisione, sarebbe una grave perdita. Di seguito vi diciamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 29 settembre 2021)sul: “Non sta”, ecco di chi si tratta e quali sono le sueIlnon sta: è il suo medico ad annunciarlo. Le sue parole terrorizzano il mondo dello spettacolo. Per il cinema, ma anche per la televisione, sarebbe una grave perdita. Di seguito vi diciamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RobertoBurioni : Considerato l'andamento dell'epidemia tra i vaccinati e i non vaccinati, quale dei due gruppi sta facendo da cavia… - marattin : È stata una lunga notte, quella del populismo mediatico. Ma forse sta finendo davvero. Anche se non potrà dirsi pie… - borghi_claudio : @agente_zeta @aspettaaspetta Non mi risulta che noi si sia proposto alcun obbligo e poi sta parlando con uno dei 48… - robreg1 : RT @ilriformista: “Il @pdnetwork sta facendo circolare nelle liste broadcast, in spregio alle normative sui sondaggi, una rilevazione affid… - InvisibleOneee : @ViloAngela Ma si effettivamente uno in più uno in meno che vuoi che sia…poi oh, la giustizia hai suoi tempi, non m… -