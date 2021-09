“Non possiamo permettere al potere di decidere cosa sia la speranza”, il discorso di Greta Thunberg alla PreCop26 di Milano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Greta Thunberg ha partecipato a “Youth4Climate”, un convegno di giovani per proporre soluzioni da portare al Cop 26 di Glasgow “Dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi”. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha partecipato a “Youth4Climate”, un convegno di giovani per proporre soluzioni da portare al Cop 26 di Glasgow “Dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare.invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi”. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Palazzo_Chigi : #LAquila, Draghi: La mia presenza oggi vuole ribadire il dovere del ricordo. Il #Sisma2009 appartiene alla memoria… - g_brescia : Il #ReferendumCannabis ha raggiunto le 500mila firme necessarie. I certificati elettorali stanno iniziando ad arriv… - SkyTG24 : Se diciamo 'console' non possiamo non pensare a lei, la prima prodotta da Sony e commercializzata dal #29settembre… - Melaion : @Agenzia_Ansa Infatti i coronavirus già circolavano. Non possiamo far sparire tutti i virus e i sani sono già dotati di difese immunitarie. - Tout_blue_8 : RT @Poesiaitalia: “L'unica cosa che possiamo fare è superare la sofferenza attraverso la sofferenza, cercando di trarne qualche insegnament… -