“Non parlo del mio contratto”, la dichiarazione del fuoriclasse (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport. Il fuoriclasse italiano del Napoli ha risposto alle domande. Immancabile quella sul suo futuro, alla quale Lorenzo Insigne ha risposto in modo velato lasciando trasparire nessun passo avanti sostanziale per il suo rinnovo Le parole di Insigne “Penso solo a giocare e al campo. Alle altre questioni ci pensa il mio agente. Ho sempre messo davanti la squadra, mi impegno sempre e arrivo sempre con il sorriso. Non penso al contratto, c’è tempo per discutere con la società. Ci penserà il mio agente con il club, ho ancora un anno“. LEGGI ANCHE: Napoli, tanti cambi per Spalletti! LEGGI ANCHE: Retroscena Anguissa: il Napoli ha anticipato altre due big italiane! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzo Insigne ha parlato a Sky Sport. Ilitaliano del Napoli ha risposto alle domande. Immancabile quella sul suo futuro, alla quale Lorenzo Insigne ha risposto in modo velato lasciando trasparire nessun passo avanti sostanziale per il suo rinnovo Le parole di Insigne “Penso solo a giocare e al campo. Alle altre questioni ci pensa il mio agente. Ho sempre messo davanti la squadra, mi impegno sempre e arrivo sempre con il sorriso. Non penso al, c’è tempo per discutere con la società. Ci penserà il mio agente con il club, ho ancora un anno“. LEGGI ANCHE: Napoli, tanti cambi per Spalletti! LEGGI ANCHE: Retroscena Anguissa: il Napoli ha anticipato altre due big italiane! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

liliumsdaughter : il doppiaggio aiuta chi soffre di dislessia ma a voi 3/4 della popolazione a che serve? è che vi piace la comodità… - xcaswinchester : Che mi confermino per quella cosa di cui non parlo per scaramanzia who? - ioprocrastino : Io ho un grosso problema che non mi permette di approcciarmi alla vita sociale in modo adeguato: non sono in grado… - GiannijStinson5 : RT @Mariallages1: L’unico che prova a farsi notare dal pubblico per la simpatia e non per una storia strappalacrime o per una presunta stor… - messveneto : Zaia: “La Lega è una sola, c’è dibattito ma nessun divario”: Il governatore del Veneto: «Di Morisi non parlo. Mai p… -