NON È L’ARENA | GILETTI OSPITA IL VICEQUESTORE NO VAX | “DO SPAZIO A CHI LA PENSA DIVERSAMENTE”

Cambia il giorno, ma l'impegno giornalistico e la passione sono sempre le stesse. Massimo GILETTI torna questa sera, mercoledì 29 settembre, alle 21.20 su La7. Nuova stagione di Non è L'ARENA con tante inchieste destinate a far discutere, a partire da un reportage sulle mascherine FFP2 usate negli ospedali, alcune di cattiva qualità e dalla scarsa protezione. "Non si trattava di lasciare La7 e andare da un'altra parte. Mi sono dovuto fermare per chiedermi se avesse ancora senso andare avanti, capire se avessi ancora le energie per fare questo mestiere nel modo in cui lo faccio io. Con Cairo, alla fine, ci siamo visti più volte e sono lentamente giunto a una decisione". GILETTI risponde così a FanPage su proposte da Rai o Mediaset. L'idea di spostarsi dalla domenica al mercoledì sera è dello stesso conduttore.

