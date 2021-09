"Non diciamo fesserie. Non lo tollero più". Sallusti e Floris, basta una domandina. Morisi? Conte perde il controllo | Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ci sarebbe un'inchiesta sull'operato stesso del presidente Conte, nessuno può scagliare la prima pietra". basta questa semplice annotazione giornalistica di Alessandro Sallusti per far perdere il controllo a Giuseppe Conte. A DiMartedì, su La7, si affronta il caso della settimana, l'inchiesta per cessione di sostanze stupefacenti che ha travolto Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Una vicenda personale diventata ben presto volano per una campagna mediatica e politica contro la Lega. "C'è una inchiesta su persone a lei vicine, c'è il caso Grillo", ricorda Giovanni Floris all'ex premier, in collegamento. Il riferimento è a Luca Di Donna, molto vicino a Conte e suo ex collega nello Studio Alpa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ci sarebbe un'inchiesta sull'operato stesso del presidente, nessuno può scagliare la prima pietra".questa semplice annotazione giornalistica di Alessandroper farre ila Giuseppe. A DiMartedì, su La7, si affronta il caso della settimana, l'inchiesta per cessione di sostanze stupefacenti che ha travolto Luca, ex responsabile della comunicazione di Matteo Salvini. Una vicenda personale diventata ben presto volano per una campagna mediatica e politica contro la Lega. "C'è una inchiesta su persone a lei vicine, c'è il caso Grillo", ricorda Giovanniall'ex premier, in collegamento. Il riferimento è a Luca Di Donna, molto vicino ae suo ex collega nello Studio Alpa ...

